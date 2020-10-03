Простой секрет похудения от Анны Банщиковой

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Светлана Александрова
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Перспектива набрать пару лишних килограммов звезду сериала «Ищейка» не пугает.

Простой секрет похудения от Анны Банщиковой

Фото: Instagram @banshikova_anna

Актриса Анна Банщикова, совсем еще недавно демонстрировавшая стройные ножки на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи, поделилась неожиданно простым способом избавиться от лишнего веса. 45-летняя звезда сериала «Ищейка» приняла участие в блиц-опросе интернет-портала Woman.ru. Среди прочих был вопрос, что она будет делать, если обнаружит, что поправилась на пару килограммов.

«Просто перестану жрать», — ответила Банщикова.

Она также призналась, что в перерывах между съемками предпочитает просто «выдохнуть по возможности» и побыть с детьми, лучшим отдыхом актриса считает отдых на море, лучшим местом на Земле — Санкт-Петербург, самым сексуальным актером — Майкла Фассбендера. А еще Банщикова терпеть не может людей, которые не умеют смеяться над собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте Анны Банщиковой с правоохранителями Геленджика, которые обвинили ее в нарушении режима самоизоляции.

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