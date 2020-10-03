Вандалы разбили могилу знаменитой в 1940-е годы актрисы Гаркуши и ее мужа

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Светлана Александрова
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Министр морского флота СССР, известный полярник Петр Ширшов и Евгения Гаркуша похоронены на столичном Новодевичьем кладбище.

Вандалы разбили могилу знаменитой в 1940-е годы актрисы Гаркуши и ее мужа

Фото: 5-tv.ru

Вандалы разгромили могилу героя Советского Союза, министра морского флота СССР, полярного исследователя, академика Петра Ширшова и его жены, известной в 1940-е годы актрисы Евгении Гаркуши. На фото, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru, видно, что один из памятников на семейном захоронении разбит в дребезги. Судя по обрывкам надписей на обломках, плита была установлена в память о Евгении Гаркуше.

Актриса служила в столичном театре имени Моссовета и перед самой Великой Отечественной войной сыграла летчицу в фильме «Пятый океан». Известность ей принесла также роль в военной картине 1942 года «Неуловимый Ян». Однако карьера и семейное счастье Гаркуши были недолгими. В 1947 году актрису арестовали приговорили к восьми годам лагерей «за спекуляцию и подозрительные связи». Однако существует версия, что на одном из приемов Евгения прилюдно отвесила пощечину самому Лаврентию Берии в ответ на непристойное предложение. Как бы то ни было, в 1948 году Гаркуша умерла в одном из лагерей — по официальной версии, от передозировки снотворного. В том же году с поста министра был снят и Петр Ширшов. А через несколько лет скончался от рака. Только в 1956 году актриса была посмертно реабилитирована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разграбили и повредили могилу героя Советского Союза, генерала-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве. Захоронение является объектом культурного наследия.

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