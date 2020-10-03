Доктор Мясников рассказал о свойствах самого полезного продукта

Самым важным для правильной работы организма продуктом является брокколи. О целительных свойствах этой разновидности капусты рассказал в телеэфире известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если бы мне сказали: «Назови самый полезный для здоровья продукт — один, не два (нельзя сказать «курица и мясо»), это будет брокколи», — приводит слова медика ФАН.

По словам врача, овощ содержит огромное количество питательных веществ, оказывающих благотворное влияние на пищеварение и иммунную систему, а также обладающих противовоспалительным и антиканцерогенным действием. Кроме того, продукт эффективен в борьбе с сердечно-сосудистыми и даже с онкологическими заболеваниями. И при этом брокколи содержит совсем небольшое количество натрия и калорий, а жир в нем отсутствует вовсе.

Однако при покупке замороженной брокколи специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет капусты — соцветия должны быть однородно зелеными без коричневых или желтых вкраплений. А консистенция размороженных овощей должна быть почти такой же, как и у свежих.