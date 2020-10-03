Степанакерт вновь подвергся авиаударам. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия», который находится в данный момент у горящего склада строительных материалов. Недалеко от этого места, по словам журналиста, расположена электростанция. В нее несколько минут назад ударил снаряд. В результате этого весь город оказался обесточен.

«Мы оказались в месте, где упал снаряд. И рядом же находятся линии электропередач, по которым пришелся удар», — рассказывает Кулага.

Местные жители пережидают авиаудары в подвальных помещениях или бомбоубежищах.

«Здесь подвалы. Люди скрываются от обстрелов, потому что на протяжении 10-15 минут не прекращаются обстрелы. К сожалению, до конца непонятно, откуда идут удары. Это стреляют или наоборот сюда попадают», — сказал Кулага.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.