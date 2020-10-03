Склад строительных материалов полыхает в Степанакерте — видео

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 33

Ранее в результате атаки один из ударов пришелся по электростанции. В результате этого весь город оказался обесточен.

Фото, видео: REUTERS/Areg Balayan/ArmGov/PAN Photo; 5-tv.ru

Степанакерт вновь подвергся авиаударам. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия», который находится в данный момент у горящего склада строительных материалов. Недалеко от этого места, по словам журналиста, расположена электростанция. В нее несколько минут назад ударил снаряд. В результате этого весь город оказался обесточен.

«Мы оказались в месте, где упал снаряд. И рядом же находятся линии электропередач, по которым пришелся удар», — рассказывает Кулага.

Местные жители пережидают авиаудары в подвальных помещениях или бомбоубежищах.

«Здесь подвалы. Люди скрываются от обстрелов, потому что на протяжении 10-15 минут не прекращаются обстрелы. К сожалению, до конца непонятно, откуда идут удары. Это стреляют или наоборот сюда попадают», — сказал Кулага.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

20:58
Дерби «Спартака» и «Зенита» завершилось ничьей
20:50
Юрий Лоза озвучил реальную причину смерти Кальянова
20:41
«Пластика?» — похорошевшая Дана Борисова сделала комплимент Галкину
20:36
Склад строительных материалов полыхает в Степанакерте — видео
20:32
Посол Евросоюза в Москве оценил перспективы открытия границ с Россией
20:30
Столица Нагорного Карабаха Степанакерт полностью обесточена

Сейчас читают

Никаких аистов! Как правильно объяснить ребенку, откуда появляются дети
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок