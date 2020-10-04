Загитову назвали самой красивой спортсменкой мира

Японское издание The Digest назвало российскую фигуристку Алину Загитову самой красивой спортсменкой в мире. Накануне девушка опубликовала в Instagram фото с коллегой Алексеем Ягудиным, вместе с которым стала гостьей шоу Ивана Урганта. Японских журналистов сильно впечатлил экстравагантный наряд фигуристки: на снимках она запечатлена в черных кожаных шортах, ботфортах в тон и полупрозрачной блузе.

Instagram @azagitova

В публикации японского издания Загитову назвали «русской феей». Также в материале утверждается, что ее «дерзкий стиль» привлекает поклонников.

Алина Загитова любит экспериментировать с нарядами и нередко балует фанатов снимками в разных амплуа. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, как 18-летняя фигуристка пококетничала перед зеркалом в пикантном комбинезоне.