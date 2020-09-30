Алина Загитова предстала перед публикой в пикантном наряде. Фигуристка поделилась в своем Instagram коротким видео подготовки к съемкам шоу «Ледниковый период», в котором она выступает в новом для себя качестве — ведущей. Сверкающий комбинезон с шортами мини и верхом с глубоким вырезом выгодно подчеркивает спортивную фигуру 18-летней девушки. Прежде чем отправиться на съемочную площадку, Алина несколько секунд кокетливо вертится перед зеркалом, чтобы убедиться, что выглядит безупречно.

«Готова», — подписан ролик.

Instagram @azagitova

Как отмечает Cosmopolitan, несмотря на паузу в профессиональной спортивной карьере (в августе стало известно, что олимпийская чемпионка в 2021 году пропустит международные соревнования), Алина Загитова остается одной из самых востребованных и популярных представительниц российского фигурного катания, а ее ежедневный график весьма насыщен. В этом году девушка поступила на дневное отделение престижного московского вуза, а также ведет «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом в мужском одиночном фигурном катании Алексеем Ягудиным. Деталей нового сезона проекта Загитова в соответствии с условиями контракта не раскрывает, но делится в соцсетях некоторыми рабочими моментами из закулисья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова собирается сняться в японском фильме, в основу которого легла реальная история, произошедшая с собакой по кличке Пальма в московском аэропорту «Внуково» в 1970 году.