Алина Загитова пококетничала перед зеркалом в пикантном комбинезоне — видео

|
Светлана Александрова
24

Фигуристка показала, как готовится к съемкам шоу «Ледниковый период», где дебютировала в качестве ведущей.

Фото, видео: Instagram @azagitova

Алина Загитова предстала перед публикой в пикантном наряде. Фигуристка поделилась в своем Instagram коротким видео подготовки к съемкам шоу «Ледниковый период», в котором она выступает в новом для себя качестве — ведущей. Сверкающий комбинезон с шортами мини и верхом с глубоким вырезом выгодно подчеркивает спортивную фигуру 18-летней девушки. Прежде чем отправиться на съемочную площадку, Алина несколько секунд кокетливо вертится перед зеркалом, чтобы убедиться, что выглядит безупречно.

«Готова», — подписан ролик.

Instagram @azagitova

Как отмечает Cosmopolitan, несмотря на паузу в профессиональной спортивной карьере (в августе стало известно, что олимпийская чемпионка в 2021 году пропустит международные соревнования), Алина Загитова остается одной из самых востребованных и популярных представительниц российского фигурного катания, а ее ежедневный график весьма насыщен. В этом году девушка поступила на дневное отделение престижного московского вуза, а также ведет «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом в мужском одиночном фигурном катании Алексеем Ягудиным. Деталей нового сезона проекта Загитова в соответствии с условиями контракта не раскрывает, но делится в соцсетях некоторыми рабочими моментами из закулисья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова собирается сняться в японском фильме, в основу которого легла реальная история, произошедшая с собакой по кличке Пальма в московском аэропорту «Внуково» в 1970 году.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.68
1.01 93.02
1.54
Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Что сулят планеты в октябре?

Последние новости

1:10
День Веры, Надежды, Любови: Как отмечают праздник и что нельзя делать 30 сентября
0:54
Сергей Семак не оценил шутку о переманивании футболистов
0:36
Алина Загитова пококетничала перед зеркалом в пикантном комбинезоне — видео
0:21
«Я буду называть вас „Сэр“»: голая и связанная дочь Брюса Уиллиса вступилась за права женщин
0:06
Глава МИД Эстонии заявил о заинтересованности в дружественных отношениях с РФ
23:51
Найден источник «бесконечного счастья» — Осторожно! Залипательные видео

Сейчас читают

«Считали, что несу ахинею!» — Боня «нашла» подтверждение своей теории об опасности вышек 5G
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
«Это Оскар!» — Максим Галкин с дочкой Лизой станцевали танго — умилительное видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок