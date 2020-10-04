«Женщина-воин»: Михалкова рассказала, чего не любит ее дочь

Анна Михалкова порадовала фанатов подробностями характера своей дочери. Наследнице актрисы уже шесть лет, но знаменитая мама не спешит сделать девочку любимицей публики. Сегодня она опубликовала совместное фото и рассказала, чем для нее так ценны моменты объятий с дочерью.

«Она не любит обниматься и целоваться, что делает каждое проявление нежности с ее стороны бесценным подарком! Женщина-воин — она такая. Ли!» — написала Михалкова.

Instagram @anikiti4na

Поклонники нашли кадр очень живым и выразительным. Многие разделяли эмоции актрисы, отмечая, что искреннее проявление настоящей любви — нечастое явление в современном мире.

«Какие вы трогательные. Замечательные, побольше вам счастливых дней!»

«Настоящие эмоции, что сейчас редкость»

«Так много в этом моменте…» — умилялись подписчики.

У актрисы двое детей — 20-летний Андрей и шестилетняя Лидия. Несмотря на то, что у звезд популярно показывать своих отпрысков и даже хвастаться ими в социальных сетях, Михалкова не следует общей тенденции. Недавно, как писал 5-tv.ru, актриса впервые опубликовала фото дочери.