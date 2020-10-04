«Женщина-воин»: Михалкова рассказала, чего не любит ее дочь
Актриса порадовалась редкому моменту проявления любви от маленькой наследницы.
Фото, видео: Instagram @anikiti4na
Анна Михалкова порадовала фанатов подробностями характера своей дочери. Наследнице актрисы уже шесть лет, но знаменитая мама не спешит сделать девочку любимицей публики. Сегодня она опубликовала совместное фото и рассказала, чем для нее так ценны моменты объятий с дочерью.
«Она не любит обниматься и целоваться, что делает каждое проявление нежности с ее стороны бесценным подарком! Женщина-воин — она такая. Ли!» — написала Михалкова.
Поклонники нашли кадр очень живым и выразительным. Многие разделяли эмоции актрисы, отмечая, что искреннее проявление настоящей любви — нечастое явление в современном мире.
«Какие вы трогательные. Замечательные, побольше вам счастливых дней!»
«Настоящие эмоции, что сейчас редкость»
«Так много в этом моменте…» — умилялись подписчики.
У актрисы двое детей — 20-летний Андрей и шестилетняя Лидия. Несмотря на то, что у звезд популярно показывать своих отпрысков и даже хвастаться ими в социальных сетях, Михалкова не следует общей тенденции. Недавно, как писал 5-tv.ru, актриса впервые опубликовала фото дочери.
Читайте также
76%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?