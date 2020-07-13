Анна Михалкова впервые показала шестилетнюю дочь
Звезда фильма «Сибирский цирюльник» выложила в сеть совместный снимок с ребенком.
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Фото, видео: Instagram @anikiti4na
Звезда фильма «Сибирский цирюльник» Анна Михалкова на своей странице в Instagram впервые показала подписчикам шестилетнюю дочь Лидию. 46-летняя актриса выложила совместный снимок с ребенком, сделанный в лифте.
На фото мама и дочь позируют перед зеркалом в практически одинаковых по расцветке платьях.
«Вот для чего нужны девочки!» — написала в посте Анна Михалкова.
Пользователи, подписанные на страницу знаменитости, отметили, что наряды, как и их обладательницы — просто шикарные. По их мнению, Анну Михалкову и Лидию можно сравнить с летними цветами.
«Две незабудки!»
«Какие девочки!»
«Очень летние, милые как цветы!»
«Девчата, вы красавицы!»
«Красотки! Что не можно глаз отвесть!» — пишут подписчики Анны Михалковой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети гадают, на кого похож сын Анны Михалковой.
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