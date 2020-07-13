Анна Михалкова впервые показала шестилетнюю дочь

Звезда фильма «Сибирский цирюльник» Анна Михалкова на своей странице в Instagram впервые показала подписчикам шестилетнюю дочь Лидию. 46-летняя актриса выложила совместный снимок с ребенком, сделанный в лифте.

На фото мама и дочь позируют перед зеркалом в практически одинаковых по расцветке платьях.

«Вот для чего нужны девочки!» — написала в посте Анна Михалкова.

Instagram @anikiti4na

Пользователи, подписанные на страницу знаменитости, отметили, что наряды, как и их обладательницы — просто шикарные. По их мнению, Анну Михалкову и Лидию можно сравнить с летними цветами.

«Две незабудки!»

«Какие девочки!»

«Очень летние, милые как цветы!»

«Девчата, вы красавицы!»

«Красотки! Что не можно глаз отвесть!» — пишут подписчики Анны Михалковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети гадают, на кого похож сын Анны Михалковой.