Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия коронавируса

Президента США Дональда Трампа ожидают тяжелые последствия COVID-19. Об этом заявили последователи болгарской предсказательницы Ванги, пишет Mirror.

По их словам, скончавшаяся 24 года назад прорицательница предвидела недуг 45-го президента США. Она предрекала ему «загадочную болезнь», после которой он оглохнет и получит опухоль мозга.

Дональд Трамп сообщил, что инфицирован коронавирусом, 2 октября. Исходя из мер предосторожности, его госпитализировали. Пока медики не могут спрогнозировать, когда 74-летний глава государства сможет побороть болезнь.

Накануне 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили новые тяжелые последствия коронавируса у взрослых. Ранее выявленный опасный синдром наблюдался только у детей и подростков.