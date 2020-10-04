Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия коронавируса
Глава Белого дома переживет болезнь, но обзаведется новыми недугами.
Фото: www.globallookpress / Sarah Silbiger / Pool via CNP/M
Президента США Дональда Трампа ожидают тяжелые последствия COVID-19. Об этом заявили последователи болгарской предсказательницы Ванги, пишет Mirror.
По их словам, скончавшаяся 24 года назад прорицательница предвидела недуг 45-го президента США. Она предрекала ему «загадочную болезнь», после которой он оглохнет и получит опухоль мозга.
Дональд Трамп сообщил, что инфицирован коронавирусом, 2 октября. Исходя из мер предосторожности, его госпитализировали. Пока медики не могут спрогнозировать, когда 74-летний глава государства сможет побороть болезнь.
Накануне 5-tv.ru писал, что ученые обнаружили новые тяжелые последствия коронавируса у взрослых. Ранее выявленный опасный синдром наблюдался только у детей и подростков.
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