Ученые описали новые опасные последствия коронавируса у взрослых
Ранее аналогичный мультисимтемный воспалительный синдром наблюдался только у детей и подростков.
Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia
Американские ученые выявили у взрослых новый опасный синдром коронавируса, который раньше наблюдался только у детей и подростков. Как сообщает URA.RU, симптомы осложнений инфекции описаны в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
«С июня 2020 года у взрослых пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружен мультисистемный воспалительный синдром (MIS-A)», — говорится в документе.
Отмечается, что ранее похожий синдром наблюдался только у детей и подростков, перенесших COVID-19. Он проявляется в проблемах с сердцем и желудочно-кишечным трактом. У некоторых пациентов наблюдались также дерматологические и неврологические нарушения. Двое пациентов с этим синдромом умерли.
Медики подробно описали 16 случаев проявления MIS-A у пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет. Двое из инфицированных скончались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о так называемом «синдроме разбитого сердца», который может возникать на фоне коронавируса в основном у женщин, но в редких случаях и у мужчин.
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