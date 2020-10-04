Тело новорожденного наши в мусорном баке в Краснофлотском районе Хабаровска. По факту обнаружения мертвого младенца следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

С места ЧП были изъяты предметы и вещи, которые могут иметь отношение к делу. Судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти младенца.

Расследование уголовного дела продолжается, ведется розыск матери выброшенного на мусорку младенца.