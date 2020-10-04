Мертвого младенца нашли в мусорном контейнере в Хабаровске — видео

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел 3 октября в Краснофлотском районе города.

Фото, видео: www.globallookpress / Stefan Kiefer; ВКонтакте @myhbk

Тело новорожденного наши в мусорном баке в Краснофлотском районе Хабаровска. По факту обнаружения мертвого младенца следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

С места ЧП были изъяты предметы и вещи, которые могут иметь отношение к делу. Судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти младенца. 

Расследование уголовного дела продолжается, ведется розыск матери выброшенного на мусорку младенца.

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