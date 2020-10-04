Водитель устроил стрельбу в Петербурге после дорожного инцидента — фото

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Марина Неруцких
Эксклюзив 58

В результате происшествия один человек получил пулевые ранения.

Водитель устроил стрельбу в Петербурге после дорожного инцидента — фото

Фото: Depositphotos / FrameAngel

В Петербурге неадекватный водитель начал стрелять в людей и машину после дорожного инцидента. ЧП произошло накануне вечером на Пулковском шоссе на юге Северной столицы. Как рассказал сам пострадавший в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во Вконтакте, мужчина на белом Hyundai Solaris сначала подрезал его автомобиль Honda Civic. Завязался конфликт. Когда из подрезанной машины вышли люди, водитель корейского авто — мужчина 45-50 лет — открыл стрельбу.

По словам раненого владельца японского кроссовера, всего прозвучало пять выстрелов. Две пули попали в его машину, еще две «прилетели» в него. Стрелок с места происшествия скрылся. Пострадавшему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Водитель устроил стрельбу в Петербурге после дорожного инцидента — фото

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