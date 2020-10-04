Как вернуть переведенные мошенникам деньги?

Успех попытки вернуть деньги, переведенные мошенникам в процессе интернет-покупки, зависит от профессионализма правоохранительных органов. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

По ее словам, идти к стражам порядка нужно как можно скорее, чтобы они могли расследовать дело «по горячим следам». Зато обращение к сотрудникам банка с просьбой отменить транзакцию не имеет никакого смысла, если у мошенников были сведения о любых данных вашей карты — номере, PIN-коде, коде подтверждения операции. Перевод денег осуществляется именно после получения таких данных банком, и отменить его невозможно.

«После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным», — пояснила эксперт.

Зато правоохранители могут найти злоумышленника. Чем больше вы предоставите им данных о мошеннике, тем выше шансы на успех. Вернуть средства невезучему клиенту могут только в случае, если преступник будет пойман. Поводом для заведения уголовного дела о хищении денег является ущерб более двух с половиной тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыт новый вид мошенничества с подписью на банковской карте.