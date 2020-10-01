Раскрыт новый вид мошенничества с подписью на банковской карте

Эксперт рассказал о новой вымогательской схеме, связанной с подписью на банковской карте. Специалист центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов предупреждает: если на обратной стороне документа нет автографа клиента, это может стать предлогом для получения паспортных данных — якобы для подтверждения подлинности карты. Так, преступники получают необходимую информацию для списания денежных средств.

Если вам звонят и представляются сотрудниками банка или службы безопасности и просят предоставить личные данные, велика вероятность потерять свои деньги. На уговоры злоумышленников прислать фотографию карты или другого документа лучше ответить отказом. Эксперты рекомендуют в таких случаях незамедлительно обратиться в банк самостоятельно.

Жертвами аферистов могут стать пенсионеры, не имеющие опыта общения с финансовыми организациями. Для убедительности мошенники могут не только звонить, но и направлять письма с логотипом банка и номером счета, на который просят перевести деньги.

Ранее 5-tv.ru объяснял, в каких случаях банки имеют право списывать деньги со счетов своих клиентов без их согласия.