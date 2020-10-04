Серия сильных взрывов прогремела в центре Степанакерта в Карабахе

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Виктория Андреева
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Эскалация конфликта в регионе, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября.

Серия сильных взрывов прогремела в центре Степанакерта в Карабахе

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Серия сильных взрывов раздалась в центре Степанакерта в непризнанной Нагорно-карабахской Республике (НКР), сообщает РИА Новости.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Конфликт в Нагорном Карабахе с разной степенью интенсивности продолжается с 1988 года. Тогда, НКР объявила о своем намерении выйти из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах, в ходе вооруженного противостояния, Баку потеряло контроль не только над Нагорным Карабахом, но и семью прилегающими к нему районами.

В 1992-м в рамках Минской группы ОБСЕ проводятся переговоры по мирному урегулированию конфликту. Армения защищает интересы непризнанной республики, а Азербайджан требует сохранения территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти непризнанной НКР, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению.

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