Серия сильных взрывов прогремела в центре Степанакерта в Карабахе

Серия сильных взрывов раздалась в центре Степанакерта в непризнанной Нагорно-карабахской Республике (НКР), сообщает РИА Новости.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Конфликт в Нагорном Карабахе с разной степенью интенсивности продолжается с 1988 года. Тогда, НКР объявила о своем намерении выйти из состава Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах, в ходе вооруженного противостояния, Баку потеряло контроль не только над Нагорным Карабахом, но и семью прилегающими к нему районами.

В 1992-м в рамках Минской группы ОБСЕ проводятся переговоры по мирному урегулированию конфликту. Армения защищает интересы непризнанной республики, а Азербайджан требует сохранения территориальной целостности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти непризнанной НКР, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению.