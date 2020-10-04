Карабах подозревает, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению

Армия обороны Карабаха заявила, что ВС Азербайджана готовятся к новому наступлению. Как сообщают РИА Новости, к такому выводу в Степанакерте пришли на основании действий противоборствующей стороны.

Ранее Минобороны Армении сообщило о перестрелке на Арцахском фронте Карабаха. Известно также, что с самого утра 4 октября на территории Степанакерта слышны звуки сирены воздушной тревоги.

В то же время в Баку заявляют о ракетных обстрелах армянскими силами городов Тертер и Горадиз. Об этом сообщает Интерфакс.

«Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры», — говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля 27 сентября. Армения и Азербайджан в очередной раз начали обмениваться боевыми ударами по всей линии соприкосновения. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в накаливании ситуации. Мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о возможности введения в Карабах миротворческих сил РФ. По его словам этот вопрос может быть поднят в рамках обсуждения Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в НКР. На это сообщение отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, Россия может ввести своих миротворцев в Карабах исключительно по согласованию с Баку и Ереваном.