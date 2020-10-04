Актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками своего блога в Instagram очередным откровенным снимком. На фото девушка в бикини телесного цвета соблазнительно принимает солнечные ванны на борту прогулочной яхты.

«Доброе утро, мир. Будьте с теми, с кем хотите быть. Счастливого воскресенья вам всем. Желаю любви и обнимаю», — написала она на английском языке.

Instagram @rudovanata

В комментариях сразу после публикации собралась толпа обожателей звезды сериалов «Универ» и «Татьянин день».

«Пантера»;

«Ну прямо шикарная»;

«Отличное воскресенье, хотел бы я быть рядом»;

«Видно, как около пляжа завороженные мужики тонут сотнями!» — написали ей в комментариях.

Рудова — обладательница прекрасной подтянутой фигуры, которую любит демонстрировать в сети. Из-за сбитого телосложения ее часто подозревают в интересном положении. Так было и недавно, когда все фанаты решили, что знаменитая чайлдфри-актриса беременна.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Рудова в откровенном мини станцевала тверк.