«Мужики тонут сотнями!» — Рудова в крошечном бикини отдыхает на яхте — фото
Актриса любит демонстрировать в социальных сетях свою прекрасную фигуру.
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Актриса Наталья Рудова поделилась с подписчиками своего блога в Instagram очередным откровенным снимком. На фото девушка в бикини телесного цвета соблазнительно принимает солнечные ванны на борту прогулочной яхты.
«Доброе утро, мир. Будьте с теми, с кем хотите быть. Счастливого воскресенья вам всем. Желаю любви и обнимаю», — написала она на английском языке.
В комментариях сразу после публикации собралась толпа обожателей звезды сериалов «Универ» и «Татьянин день».
«Пантера»;
«Ну прямо шикарная»;
«Отличное воскресенье, хотел бы я быть рядом»;
«Видно, как около пляжа завороженные мужики тонут сотнями!» — написали ей в комментариях.
Рудова — обладательница прекрасной подтянутой фигуры, которую любит демонстрировать в сети. Из-за сбитого телосложения ее часто подозревают в интересном положении. Так было и недавно, когда все фанаты решили, что знаменитая чайлдфри-актриса беременна.
Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Рудова в откровенном мини станцевала тверк.
Читайте также
71%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?