«Бедные мужчины»: Рудова в откровенном мини станцевала тверк на свадьбе

|
Виктория Андреева
119

Известную актрису высмеяли за попытку соблазнить гостей на празднике.

Фото, видео: Instagram @rudovanata

В последнее время известные актеры и певцы все чаще подвергаются травле со стороны своих же поклонников. Так, совершенно недавно в сети освистали звезду эстрады Аллу Пугачеву за «слишком перетянутое лицо» (А примадонна всего лишь записала видеообращение к фанатам с пожеланием доброго дня). Сегодня же буллингу подверглась Наталья Рудова — за «непристойное поведение», пишет ФАН.

В своем Instagram актриса выложила забавный ролик с одного из последних мероприятий. По некоторым данным, звезду пригласили на свадьбу. В кадре — Рудова под ритмичную музыку танцует зажигательный тверк. При этом на ней — коротенькое белоснежное платье с корсетом и завязками, что несомненно привлекает внимание мужчин.

В разгар эпичного номера Наталья бесцеремонно отталкивает танцующую рядом даму, чтобы та не закрывала обзор для присутствующих кавалеров.

«Я на дискотеке!!! Или я и конкурентки!!!» — иронично подписала видео актриса.

Instagram @rudovanata

Впрочем, в сети ее «приколы» не оценили. Фолловеры атаковали Рудову в комментариях под публикацией, заставляя чувствовать себя неуверенной и провинившейся. Все как один призывали звезду немедленно «завязывать» с непристойными танцами и «взяться за ум». В противном случае — грозили массовой отпиской от ее аккаунта.

«Что за макака?!»

«Уважала до этого позора…»

«Не знает, как уже себя кому-нибудь навязать»

«Это ужасно… Печаль, Наталья, печаль…»

«Бедные мужчины позади… Это очень пошло и вульгарно!» — констатировали подписчики Натальи.

Сама актриса пропускала гневные отзывы мимо, отвечая лишь тем, кто оценил ее юмор по достоинству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова едва не отхватила порцию хейта из-за неудачного платья, оголившего ее достоинства.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.71
-0.18 88.58
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Папунаишвили отреагировал на слухи о разводе
15:35
«Вынуждены обратиться в полицию»: Королева отреагировала на слухи об измене Тарзана
15:30
«Выживет только один»: студента МЮИ нашли мертвым после шокирующего SMS
15:22
Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к России
15:17
Огонь калифорнийских пожаров перекинулся во всемирную сеть: Кого назначили поджигателем?
15:10
«Бедные мужчины»: Рудова в откровенном мини станцевала тверк на свадьбе

Сейчас читают

На фоне слухов об измене Тарзана Королева раскрыла секрет крепкого брака
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок