«Бедные мужчины»: Рудова в откровенном мини станцевала тверк на свадьбе
Известную актрису высмеяли за попытку соблазнить гостей на празднике.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
В последнее время известные актеры и певцы все чаще подвергаются травле со стороны своих же поклонников. Так, совершенно недавно в сети освистали звезду эстрады Аллу Пугачеву за «слишком перетянутое лицо» (А примадонна всего лишь записала видеообращение к фанатам с пожеланием доброго дня). Сегодня же буллингу подверглась Наталья Рудова — за «непристойное поведение», пишет ФАН.
В своем Instagram актриса выложила забавный ролик с одного из последних мероприятий. По некоторым данным, звезду пригласили на свадьбу. В кадре — Рудова под ритмичную музыку танцует зажигательный тверк. При этом на ней — коротенькое белоснежное платье с корсетом и завязками, что несомненно привлекает внимание мужчин.
В разгар эпичного номера Наталья бесцеремонно отталкивает танцующую рядом даму, чтобы та не закрывала обзор для присутствующих кавалеров.
«Я на дискотеке!!! Или я и конкурентки!!!» — иронично подписала видео актриса.
Впрочем, в сети ее «приколы» не оценили. Фолловеры атаковали Рудову в комментариях под публикацией, заставляя чувствовать себя неуверенной и провинившейся. Все как один призывали звезду немедленно «завязывать» с непристойными танцами и «взяться за ум». В противном случае — грозили массовой отпиской от ее аккаунта.
«Что за макака?!»
«Уважала до этого позора…»
«Не знает, как уже себя кому-нибудь навязать»
«Это ужасно… Печаль, Наталья, печаль…»
«Бедные мужчины позади… Это очень пошло и вульгарно!» — констатировали подписчики Натальи.
Сама актриса пропускала гневные отзывы мимо, отвечая лишь тем, кто оценил ее юмор по достоинству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова едва не отхватила порцию хейта из-за неудачного платья, оголившего ее достоинства.
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