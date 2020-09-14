«Бедные мужчины»: Рудова в откровенном мини станцевала тверк на свадьбе

В последнее время известные актеры и певцы все чаще подвергаются травле со стороны своих же поклонников. Так, совершенно недавно в сети освистали звезду эстрады Аллу Пугачеву за «слишком перетянутое лицо» (А примадонна всего лишь записала видеообращение к фанатам с пожеланием доброго дня). Сегодня же буллингу подверглась Наталья Рудова — за «непристойное поведение», пишет ФАН.

В своем Instagram актриса выложила забавный ролик с одного из последних мероприятий. По некоторым данным, звезду пригласили на свадьбу. В кадре — Рудова под ритмичную музыку танцует зажигательный тверк. При этом на ней — коротенькое белоснежное платье с корсетом и завязками, что несомненно привлекает внимание мужчин.

В разгар эпичного номера Наталья бесцеремонно отталкивает танцующую рядом даму, чтобы та не закрывала обзор для присутствующих кавалеров.

«Я на дискотеке!!! Или я и конкурентки!!!» — иронично подписала видео актриса.

Instagram @rudovanata

Впрочем, в сети ее «приколы» не оценили. Фолловеры атаковали Рудову в комментариях под публикацией, заставляя чувствовать себя неуверенной и провинившейся. Все как один призывали звезду немедленно «завязывать» с непристойными танцами и «взяться за ум». В противном случае — грозили массовой отпиской от ее аккаунта.

«Что за макака?!»

«Уважала до этого позора…»

«Не знает, как уже себя кому-нибудь навязать»

«Это ужасно… Печаль, Наталья, печаль…»

«Бедные мужчины позади… Это очень пошло и вульгарно!» — констатировали подписчики Натальи.

Сама актриса пропускала гневные отзывы мимо, отвечая лишь тем, кто оценил ее юмор по достоинству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова едва не отхватила порцию хейта из-за неудачного платья, оголившего ее достоинства.