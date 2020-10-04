«Аврил Лавин?» — внучка Боярского снялась в образе крутой рокерши — фото

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Анастасия Шадская
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Екатерина — старшая дочь сына актера, депутата Госдумы Сергея Боярского.

«Аврил Лавин?» — внучка Боярского снялась в образе крутой рокерши — фото

Фото: Instagram @boyarskaya.katerina, @fotodoninagalina

Внучка Михаила Боярского Екатерина выложила на своей странице в Instagram подборку снимков из недавней фотосессии в стиле рок. Снимала ее фотограф Галина Донина.

«Пусть они знают, что мы все еще рок-н-роллим», — процитировала девушка текст песни Rock N Roll канадской певицы Аврил Лавин.

 
 
 
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Let 'em know that we're still rock 'n roll🎸💖

Публикация от  VENNA (@boyarskaya.katerina)

Выбранный 21-летней Боярской стиль также напомнил пользователям сети образ Лавин, когда та впервые появилась на эстраде. Тогда канадка предпочитала открытые майки, галстуки и мальчиковые штаны с кедами в сочетании с ярко подведенными глазами. Екатерина предпочла колготки в сетку, гольфы, кожаную юбку и розовые пряди в волосах.

«Девочка секси!»;

«Катюш, ванильный рок-н-ролл какой-то. Сладкий такой получился по образу. Ребрендинг стиля»;

«Ты очаровательна!!!»;

«Рок!»— написали ей в комментариях.

«Аврил Лавин?» — уточнили у Боярской.

«Она крутая», — подтвердила девушка.

Фотосессия в стиле поп-арт стала первой для этого блога. Аккаунт был заведен год назад, но до недавнего времени там была всего одна фотография.

Екатерина — дочь сына Михаила Боярского Сергея. Мужчина давно занимается политикой, является депутатом и входит в Комитет Государственной Думы по информационной политике. Девушка родилась на свет в один день со своей матерью Екатериной, поэтому была названа в ее честь. В семье также подрастает 12-летняя Александра.

Ее дед Михаил Боярский — народный артист РСФСР, музыкант и певец. А тетя — известная актриса Елизавета Боярская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета.

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