Корреспондент МИЦ «Известия» попал под обстрел в Степанакерте
По его словам, одна из целей наносивших удары — электростанция.
Фото: Reuters / ARMGOV/PAN PHOTO
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага оказался под обстрелом в столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте.
Наш коллега не получил травм, с ним все хорошо.
По его словам, главной целью наносивших удары была электростанция.
С раннего утра Степанакерт подвергается ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Мирные жители большую часть времени вынуждены проводить в подвалах и бомбоубежищах.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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