Умер внук основателя автомобильной династии Porsche Герхард Порше

Умер внук Фердинанда Порше, положившего начало автомобильной династии, — австрийский предприниматель Герхард Порше, который основал музей редких автомобилей. Об этом сообщили на сайте похоронного бюро.

«Герхард был прямым наследником Фердинанда Порше, гениального инженера и создателя всемирно известного бренда спортивных автомобилей», — значится в сообщении.

Мужчине было 88 лет. Известность внуку основателя автоимперии принесли проекты, реализованные в Каринтии. Самый важный из них — автомобильный музей в Санкт-Сальваторе. Он был открыт в 2010 году. В экспозиции представлены редкие модели Porsche, Rolls-Royce и Bentley, а также гоночные автомобили, мотоциклы, мотороллеры и тракторы. Коллекция привлекала внимание как любителей автоспорта, так и коллекционеров. По коллекции старинных автомобилей, собранной им, теперь можно отследить историю становления бренда.

Детали и причины смерти на данный момент не разглашаются. Дата и место прощания с Герхардом Порше также будут объявлены позднее.

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