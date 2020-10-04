Плохая примета: домашние дела, которые нельзя выполнять на ночь глядя

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Татьяна Меркер
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Считается, что некоторые хлопоты по хозяйству в поздний час могут навлечь на дом и на его жильцов несчастья.

Плохая примета: домашние дела, которые нельзя выполнять на ночь глядя

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Хлопоты по дому в темное время суток, согласно народным приметам, считаются самым очевидным способом навлечь на жилище несчастья и «вымести из него радости».

Выносить мусор

Эта примета, пожалуй, является самой известной и большое число людей стараются ей следовать. Во времена Руси считалось, что ведьмы и колдуны активизировались в темное время суток. Через мусор, выброшенные вещи, состриженные ногти и волосы они якобы могут навести на человека порчу.

Если сегодня в суете рабочих будней вам все-таки случилось выбрасывать пакеты мусора на ночь глядя, лучше проговорить вслух и заставить себя поверить в то, что «выносите вы ненужное, а удачу оставляете в доме».

Убираться

Мыть полы, протирать пыль и мести веником также не следует в темное время суток. По поверью, это означает вымывать и выметать из дома всю радость, привлекая тем самым злых духов. Уборку на ночь глядя они якобы воспринимают как «приглашение в гости».

Стирать белье

Хозяйка, которая устраивает стирку поздно вечером, рискует лишиться красоты и женской энергии — их смоет вода. Кроме того, белье, которое будет сушиться в течение ночи, впитает в себя негативную и нечистую энергию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие приметы категорически нельзя держать в доме, чтобы не навлечь беду.

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