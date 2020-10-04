Из «дурнушки» — в невесты принца: как актриса Ребел Уилсон покорила миллиардера?

|
Виктория Андреева
77

Звезда американских кинокомедий преподала урок всем, кто стесняется собственного «я».

Фото, видео: www.globallookpress / Imagespace; Instagram @rebelwilson

Новый роман звезды американских комедий «Идеальный голос» и «Отпетые мошенники» Ребел Уилсон взбудоражил общественность. Славящаяся своими пышными формами 40-летняя актриса сумела покорить сердце 29-летнего миллиардера Джейкоба Буша! Кажется, ей остается только завидовать.

Молодой человек идеален во всех отношениях: имеет спортивное тело, очарователен и статен, красиво ухаживает за Уилсон (и даже катает ее на личном самолете!), а его родители — основатели компании Anheuser-Busch, производящей самое популярное пиво в США — Budweiser. Состояние семьи Буша оценивается в 13,4 миллиарда долларов. Но… как же актрисе, всю жизнь игравшей «толстушек-дурнушек», удалось так удачно выбрать кавалера?

Как сообщает Peopletalk, отношения Джейкоба и Ребел завязались еще в 2019 году. По информации издания, не угасли чувства влюбленных даже после затяжного периода самоизоляции из-за коронавируса. Все время, пока звезда находилась в Австралии, проживавший в Лос-Анджелесе бизнесмен регулярно ей звонил.

«Он джентльмен и хорошо относится к ней. Джейкоб также очень заботится о своем здоровье, и они мотивируют друг друга», — сообщил инсайдер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Бытует мнение, что круто поменять свою жизнь Ребел решила после расставания с очередным избранником. Она взялась за себя и резко похудела на 20 килограммов! Ее фигура приобрела максимально женственные очертания, а невероятная харизма и неугасаемый оптимизм свели с ума молодого и пылкого Джейкоба.

К слову, их знакомство состоялось на вечеринке у общих друзей. А впервые показала миру поклонника Уилсон только недавно, посетив в его сопровождении благотворительное мероприятие, организовал которое король Монако Альберт II.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 женских знака зодиака, представительницы которых могут выйти замуж за миллионера

Читайте также

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
Снаряды продолжают разрываться в Степанакерте
16:19
Студентка пропала в Крыму после прогулки с бизнесменом на катере
16:08
Плохая примета: домашние дела, которые нельзя выполнять на ночь глядя
16:00
Школу разбомбили в карабахском Степанакерте — видео
15:55
Легкомоторный самолет рухнул в Пензенской области, пилот погиб
15:53
«Зачем умерла София?» — Лена Миро осудила дочь Конкина за эгоизм

Сейчас читают

Марс с черной Луной и «зеркальный день»: что сулят планеты с 5 по 11 октября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок