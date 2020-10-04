Новый роман звезды американских комедий «Идеальный голос» и «Отпетые мошенники» Ребел Уилсон взбудоражил общественность. Славящаяся своими пышными формами 40-летняя актриса сумела покорить сердце 29-летнего миллиардера Джейкоба Буша! Кажется, ей остается только завидовать.

Молодой человек идеален во всех отношениях: имеет спортивное тело, очарователен и статен, красиво ухаживает за Уилсон (и даже катает ее на личном самолете!), а его родители — основатели компании Anheuser-Busch, производящей самое популярное пиво в США — Budweiser. Состояние семьи Буша оценивается в 13,4 миллиарда долларов. Но… как же актрисе, всю жизнь игравшей «толстушек-дурнушек», удалось так удачно выбрать кавалера?

Как сообщает Peopletalk, отношения Джейкоба и Ребел завязались еще в 2019 году. По информации издания, не угасли чувства влюбленных даже после затяжного периода самоизоляции из-за коронавируса. Все время, пока звезда находилась в Австралии, проживавший в Лос-Анджелесе бизнесмен регулярно ей звонил.

«Он джентльмен и хорошо относится к ней. Джейкоб также очень заботится о своем здоровье, и они мотивируют друг друга», — сообщил инсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson) 1 Окт 2020 в 10:13 PDT

Бытует мнение, что круто поменять свою жизнь Ребел решила после расставания с очередным избранником. Она взялась за себя и резко похудела на 20 килограммов! Ее фигура приобрела максимально женственные очертания, а невероятная харизма и неугасаемый оптимизм свели с ума молодого и пылкого Джейкоба.

К слову, их знакомство состоялось на вечеринке у общих друзей. А впервые показала миру поклонника Уилсон только недавно, посетив в его сопровождении благотворительное мероприятие, организовал которое король Монако Альберт II.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 женских знака зодиака, представительницы которых могут выйти замуж за миллионера.