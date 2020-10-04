Студентка пропала в Крыму после прогулки с бизнесменом на катере

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Светлана Александрова
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Мужчина найден, но дает противоречивые показания.

Студентка пропала в Крыму после прогулки с бизнесменом на катере

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

В Крыму ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах 20-летнюю студентку. Сообщение об исчезновении девушки появилось в соцсетях. По предварительным данным, 29 сентября Лилия Бирулина вышла в море на катере из бухты Круглая в Севастополе в компании бизнесмена из Москвы, с которым познакомилась недавно, и тех пор на связь не выходила. Среди особых примет пропавшей перечисены бусинка на шее и большой продольный шрам на левом колене.

Instagram @annakrusha

Известно, что мужчина, с которым предположительно отправилась на прогулку Лилия, найден, он не отрицает, что виделся с девушкой в тот день, но его показания противоречивы. Уже поступает много сообщений от разных людей, но пока картину произошедшего установить не удается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поисках пропавшего под Симферополем с детской площадки трехлетнего мальчика. Два дня спустя ребенок был найден мертвым. Причиной смерти названо утопление.

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