Снаряды продолжают разрываться в Степанакерте

В Степанакерте продолжаются обстрелы. По словам корреспондента МИЦ «Известия», который находится в столице непризнанного Нагорного Карабаха, по городу было произведено как минимум три удара. На улицах зазвучали сигналы тревоги.

Денис Кулага сообщил, что направляется в укрытие.

«Уходим в укрытие. Бомбить жестко начали», — сообщил журналист.

Степанакерт вновь подвергся обстрелу со стороны Азербайджана. Люди с раннего утра укрываются в подвалах и бомбоубежищах.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.