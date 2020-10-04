Алла Пугачева приехала на похороны музыканта, исполнителя хита «Старое кафе» Александра Кальянова, который работал несколько лет в ее «Театре песни» звукорежиссером. Он скончался 2 октября в возрасте 73 лет после тяжелой болезни. Во время церемонии прощания Примадонна сказала несколько теплых слов у гроба.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась», — предположила она.

Как сообщает StarHit, отпевание музыканта прошло в храме Иоанна Предтечи на Хованском кладбище в Москве. Проститься с Александром Кальяновым пришли друзья, коллеги и просто поклонники его творчества. Помимо Пугачевой, на похоронах были замечены Максим Галкин, Николай Расторгуев, Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Диана Гурцкая и другие звезды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Прощание с Александром Кальяновым 😔 Сегодня Публикация от Алла Пугачева (@alla_orfei) 4 Окт 2020 в 7:26 PDT

Александр Кальянов родился в Брянске в семье учителей. После окончания Таганрогского радиотехнического института работал в родном городе на заводе полупроводниковых приборов, а затем радиоинженером по музыкальным инструментам — на его счету есть даже несколько изобретений.

В качестве звукорежиссера с музыкальными коллективами Кальянов начал работать в 1978 году, а в 1984 в столичном «Олимпийском» на репетиционной базе Пугачевой организовал одну из первых частных студий звукозаписи, которая называлась «Тон-сервис». Своими творческими «папой» и «мамой» Кальянов называл в интервью Игоря Николаева и Аллу Пугачеву.

На «Рождественских встречах» Примадонны он дебютировал как певец в 1988 году и с тех пор гастролировал по России и за рубежом.

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Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым. В начале августа он привез в подарок Пугачевой и ее семье раритетный немецкий ламповый приемник, в котором можно слушать музыку с телефона и других гаджетов.