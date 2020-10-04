Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео

|
Светлана Александрова
414

Примадонна сказала несколько теплых слов у гроба на Хованском кладбище в Москве.

Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Алла Пугачева приехала на похороны музыканта, исполнителя хита «Старое кафе» Александра Кальянова, который работал несколько лет в ее «Театре песни» звукорежиссером. Он скончался 2 октября в возрасте 73 лет после тяжелой болезни. Во время церемонии прощания Примадонна сказала несколько теплых слов у гроба.

«Я думаю, что Сашина жизнь удалась», — предположила она.

Как сообщает StarHit, отпевание музыканта прошло в храме Иоанна Предтечи на Хованском кладбище в Москве. Проститься с Александром Кальяновым пришли друзья, коллеги и просто поклонники его творчества. Помимо Пугачевой, на похоронах были замечены Максим Галкин, Николай Расторгуев, Игорь Николаев, Аркадий Укупник, Диана Гурцкая и другие звезды.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Прощание с Александром Кальяновым 😔 Сегодня

Публикация от  Алла Пугачева (@alla_orfei)

Александр Кальянов родился в Брянске в семье учителей. После окончания Таганрогского радиотехнического института работал в родном городе на заводе полупроводниковых приборов, а затем радиоинженером по музыкальным инструментам — на его счету есть даже несколько изобретений.

В качестве звукорежиссера с музыкальными коллективами Кальянов начал работать в 1978 году, а в 1984 в столичном «Олимпийском» на репетиционной базе Пугачевой организовал одну из первых частных студий звукозаписи, которая называлась «Тон-сервис». Своими творческими «папой» и «мамой» Кальянов называл в интервью Игоря Николаева и Аллу Пугачеву.

На «Рождественских встречах» Примадонны он дебютировал как певец в 1988 году и с тех пор гастролировал по России и за рубежом.

Instagram @alla_orfei

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Максим Галкин опубликовал видео последней встречи с Александром Кальяновым. В начале августа он привез в подарок Пугачевой и ее семье раритетный немецкий ламповый приемник, в котором можно слушать музыку с телефона и других гаджетов.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:51
Звезда Playboy «постирала все вещи» и осталась в одном сексуальном белье — фото
19:39
Президент Азербайджана озвучил условие прекращения огня в Карабахе
19:29
Американские журналисты рассказали о панике Трампа, узнавшего о COVID-19
19:16
Разлучница: ТОП-4 знаков зодиака женщин, разбивающих чужие браки
19:09
Алла Пугачева приехала на похороны Александра Кальянова — видео
18:58
Бог микса: стилист Лисовец высказался о смерти основателя бренда Kenzo

Сейчас читают

Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану — видео
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок