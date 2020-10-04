Кто желал преждевременной смерти дочери Конкина — мнение рунолога

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Светлана Александрова
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По словам провидца Игоря Вечерского, дочь исполнителя роли Шарапова стала жертвой эзотерических манипуляций некого коварного человека.

Кто желал преждевременной смерти дочери Конкина — мнение рунолога

Фото: Instagram @mimimishka3377

Трагическая гибель дочери актера Владмира Конкина, известного по роли Шарапова в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя», стала результатом эзотерических манипуляций некого коварного человека, который желал ей преждевременной смерти. В этом уверен рунический провидец Игорь Вечерский.

«Кто-то желал Софии преждевременного ухода из жизни и совершал для этого необходимые действия в сфере эзотерики. Воздействие было направлено на сферу взаимоотношений с противоположным полом и построения семейного быта», — рассказал специалист в интервью интернет-порталу NATION NEWS.

По словам Вечерского, на Софию на протяжении нескольких лет воздействовал профессионал, точно знающий, как и что нужно делать, и обладающий необходимой для этого энергией и силой. Руны подсказали ему, что у дочери Конкина были хронические заболевания, которые не очень проявляли себя, но неожиданно и непредсказуемо обострившиеся в последнее время.

Рунолог рассказал также, что отношения Софии с ее гражданским мужем Михаилом стали выдыхаться и сделались слишком сложными для обоих, и в этим обстоятельствам предшествовал некий обман и лицемерие.

«Этот фатальный случай является стечением обстоятельств, сил на борьбу с которыми не оказалось у погибшей. Однако первопричина лежит в ее прошлом, в совершенных ею поступках и принятых решениях, повлекших разрушительный потенциал», — заключил Вечерский.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко обнародовала запись разговора Софии с подругой, сделанной незадолго до смерти. В беседе женщина жалуется на явные проблемы с психикой у своего бойфренда Михаила и называет его маньяком.

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