Наташа Королева на гастролях нашла замену Тарзану — видео

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Анастасия Шадская
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Ходят слухи, что звездная пара все же разъехалась.

Фото, видео: Instagram @koroleva__star

На концерты по городам России певица Наташа Королева отправилась без своего супруга-стриптизера Тарзана, да еще и нашла, кем его заменить. Во время исполнения знаменитой песни «Ты мне веришь или нет?» вместо отца с артисткой пел их сын Архип.

Королева выложила в сторис у себя на странице в Instagram несколько видео с репетиции концерта в Костроме. Рядом с исполнительницей оказался ее 18-летний наследник Архип Глушко. Именно юноше она доверила роль партнера по дуэту, но слова текста пришлось слегка поменять.

«Я и сам все это видел… мама! Ты мне веришь или нет?» — спел Архип, когда пришел его черед.

Instagram @koroleva__star

Юноша и сам занимается музыкой. Он начал свою карьеру певца под псевдонимом Грек. Молодой человек вырос настоящим красавцем, о чем не устают говорить поклонники Наташи Королевой.

Тарзан на время гастролей жены остался в Москве, сообщает «МК». Он планирует участие в мюзикле, но постановку могут отменить из-за усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса в столице. В настоящий момент продажа билетов на все концерты, спектакли и развлекательные мероприятия приостановлена.

Ранее 5-tv.ru писал про слухи, что Тарзан расстался с Наташей Королевой, и съехал на съемное жилье.

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