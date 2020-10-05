Азербайджан заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира
В то же время Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города.
Фото: globallookpress.com / Alexander Pohl
Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по городу Мингячевир, где расположен крупный водный резервуар и электростанция. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
«Ориентировочно в 23.00 армянские военные начали ракетный обстрел города Мингечевир, население которого превышает 100 тысяч человек и находящегося в свыше 100 километров от места боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении ведомства республики.
В нем же отмечается, что всего по городу было выпущено три ракеты, две из которых не взорвались. В результате произошедшего пять человек получили ранения.
Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020
1. Ganja: 4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.
2. Khizi& Absheron region: Two 300 km mid range missile.
3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw
В то же время Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана об обстреле.
«Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций», — написала пресс-секретарь МВ Армении в соцсети.
Накануне резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.
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