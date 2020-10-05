Азербайджан заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира

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Карина Бернтгольц
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В то же время Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле города.

Азербайджан заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира

Фото: globallookpress.com / Alexander Pohl

Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по городу Мингячевир, где расположен крупный водный резервуар и электростанция. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

«Ориентировочно в 23.00 армянские военные начали ракетный обстрел города Мингечевир, население которого превышает 100 тысяч человек и находящегося в свыше 100 километров от места боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении ведомства республики.

В нем же отмечается, что всего по городу было выпущено три ракеты, две из которых не взорвались. В результате произошедшего пять человек получили ранения.

В то же время Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана об обстреле.

«Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций», — написала пресс-секретарь МВ Армении в соцсети.

Накануне резидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить огонь лишь в том случае, если Армения предложит четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян называл свои условия прекращения боев в Карабахе. Для этого, по его словам, необходим уход Турции с Южного Кавказа.

Конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился утром 27 сентября. Противоборствующие стороны начали обвинять друг друга в провокациях. При этом мировое сообщество призывает Баку и Ереван сесть за стол переговоров.

Весь конфликт в этих краях начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженное противостояние в 1992–1994 годах привело к тому, что Баку потерял контроль не только над НКР, но и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта. При этом Азербайджан настаивает на своей территориальной целостности, а Армения защищает интересы Карабаха, поскольку республика не является участником переговоров.

 

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