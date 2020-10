Азербайджан заявил о госпитализации пяти человек после обстрела Мингячевира

Пять человек госпитализированы после ракетного обстрела ВС Армении по городу Мингячевир, где расположен крупный водный резервуар и электростанция. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

«Ориентировочно в 23.00 армянские военные начали ракетный обстрел города Мингечевир, население которого превышает 100 тысяч человек и находящегося в свыше 100 километров от места боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении ведомства республики.

В нем же отмечается, что всего по городу было выпущено три ракеты, две из которых не взорвались. В результате произошедшего пять человек получили ранения.

Missile attacks by Armenia against Azerbaijani civilians and civil infrastructure:

1. Ganja: 4+Smerch missiles with cluster ammunition. 2nd biggest city.

2. Khizi& Absheron region: Two 300 km mid range missile.

3. Mingachevir: 2 missiles. Water reservoir and Electricity plant pic.twitter.com/m4vFz5zrKw