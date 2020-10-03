«Как сестра с братом»: Гагарина вывела повзрослевшего сына в свет
Певица отправилась в театр с 12-летним Андреем, которого назвала своим «кавалером».
Фото, видео: Instagram @gagara1987
Певица Полина Гагарина, по слухам, переживающая громкий развод, отправилась в театр со своим «кавалером» — так звезда назвала своего повзрослевшего сына Андрея. В его компании Гагарина пошла на премьеру спектакля, в котором играет Екатерина Варнава.
«Сходили с моим любимым кавалером на спектакль», — подписала снимок певица.
Поклонники были шокированы, как вырос и возмужал 12-летний Андрей, которого знаменитость родила в браке с актером Петром Кисловым.
«Смотришь на Полину и не верится, что у нее такой взрослый сын, скорее брат!»
«Кавалер всем девчонкам на зависть»
«Полечка, классно смотритесь! Вы как сестра с братом», — написали фанаты.
Кроме 12-летнего Артема у певицы есть трехлетняя дочь Мия. Девочка рождена в союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время развода муж Полины Гагариной ударился в воспоминания о годовщине их свадьбы.
Читайте также
63%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?