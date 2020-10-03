«Как сестра с братом»: Гагарина вывела повзрослевшего сына в свет

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Татьяна Меркер
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Певица отправилась в театр с 12-летним Андреем, которого назвала своим «кавалером».

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина, по слухам, переживающая громкий развод, отправилась в театр со своим «кавалером» — так звезда назвала своего повзрослевшего сына Андрея. В его компании Гагарина пошла на премьеру спектакля, в котором играет Екатерина Варнава.

«Сходили с моим любимым кавалером на спектакль», — подписала снимок певица.

Instagram @gagara1987

Поклонники были шокированы, как вырос и возмужал 12-летний Андрей, которого знаменитость родила в браке с актером Петром Кисловым.

«Смотришь на Полину и не верится, что у нее такой взрослый сын, скорее брат!»

«Кавалер всем девчонкам на зависть»

«Полечка, классно смотритесь! Вы как сестра с братом», — написали фанаты.

Кроме 12-летнего Артема у певицы есть трехлетняя дочь Мия. Девочка рождена в союзе с фотографом Дмитрием Исхаковым. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время развода муж Полины Гагариной ударился в воспоминания о годовщине их свадьбы.

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