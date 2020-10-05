Никаких манипуляций: За рекламу в квитанциях за услуги ЖКХ компании накажут
За соответствующую деятельность предлагается ввести штраф до полумиллиона рублей.
Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, 5-tv.ru
Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы в квитанциях за услуги ЖКХ. Два года назад управляющим компаниям уже запретили печатать на них лишнюю информацию, однако те пошли на хитрость: листовки стали вкладывать в конверты с платежками! Предлагают замену окон, газовых плит и даже стоматологические услуги. Зная, что многие, особенно пожилые люди, все, что написано на официальных бланках воспринимают как призыв к действию.
Как рассказали «Известиям» в Госдуме — теперь за коммунальный спам собираются ввести денежные штрафы. До полумиллиона рублей для юридических лиц.
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