Никаких манипуляций: За рекламу в квитанциях за услуги ЖКХ компании накажут

Россиян хотят избавить от навязчивой рекламы в квитанциях за услуги ЖКХ. Два года назад управляющим компаниям уже запретили печатать на них лишнюю информацию, однако те пошли на хитрость: листовки стали вкладывать в конверты с платежками! Предлагают замену окон, газовых плит и даже стоматологические услуги. Зная, что многие, особенно пожилые люди, все, что написано на официальных бланках воспринимают как призыв к действию.

Как рассказали «Известиям» в Госдуме — теперь за коммунальный спам собираются ввести денежные штрафы. До полумиллиона рублей для юридических лиц.