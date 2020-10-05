«Опыт чувствуется»: Мигель пощупал Полину Гагарину за грудь

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Анастасия Шадская
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Конфуз произошел во время съемок выпуска передачи «Студия Союз».

«Опыт чувствуется»: Мигель пощупал Полину Гагарину за грудь

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Танцор Мигель случайно схватил за грудь певицу Полину Гагарину во время последнего выпуска передачи «Студия Союз». Исполнительница была гостьей программы и вместе с Мигелем участвовала в конкурсах и состязаниях в рамках съемок.

Сначала Мигеля просили «раздеть» Гагарину, но все обошлось расстегнутой лямкой ее комбинезона. Затем пошли шутки про «утащить в кусты», ну а кульминацией стал момент с песней артистки. 

По заданию ведущих Полина должна была петь самые разные фразы, а Мигель — повторять это на себе. В какой-то момент все зашло слишком далеко.

«На пяточках подойдешь и нежно ты подержишь за грудь…» — спела Гагарина и быстро прикрылась руками.

Мигеля это не остановило — он нежно прихватил певицу рукой. Его шок был еще больше, когда оказалось, что текст был составлен с провокацией. Требовалось «подержать за грудь Айдара», пишет сайт Teleprogramma.pro.

ТНТ

Впрочем, Полина Гагарина встретила все смехом, а вот Мигель заметно смутился. В конце номера ему предложили вписать недостающую букву на плакате, что он и сделал. Получилось покаянное «Мигель — лох».

Пользователи сети с юмором отреагировали на произошедшую ситуацию. 

«Так и хочется сменить название видео на „Мигель раздевает Полину Гагарину, уводя ее в кусты“…»;

«Ору. Мог к себе тянуться, а не к Полине»;

«Опыт чувствуется у Мигеля», — написали они в комментариях к видео на YouTube.

Мигель (Сергей Шестеперов) — танцор, хореограф и член жюри на шоу «Танцы". Свою личную жизнь он всячески скрывает.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит повзрослевший сын Полины Гагариной.

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