ТОП-7 способов распознать женатого мужчину без кольца на пальце

Найти вторую половинку не так-то просто. Для женщин иногда это и вовсе становится настоящим испытанием. При этом существует риск нарваться на любителя развлечься на стороне, припрятав обручальное кольцо. И все же есть несколько способов вычислить женатого мужчину «под прикрытием», пишет портал «Узнай все».

Его нет в соцсетях

Не интересуется «Одноклассниками» и ВКонтакте, не ведет Instagram? Что ж, это возможно, особенно среди мужчин. Но часто отсутствие соцсетей или нежелание выкладывать там общие снимки говорит о том, что избранник женат или находится в серьезных отношениях. Возможно, он не хочет, чтобы она или ее друзья увидели кое-что лишнее.

Прячет телефон

Мужчина выходит из комнаты, чтобы позвонить, се время убирает гаджет с глаз долой, проявляет непонятную агрессию, стоит попросить его мобильник? Девять из десяти, что он женат. Наличие супруги и детей говорит о раскрывающих его тайну снимках, номерах с подписью «Жена» и компрометирующих снимках. При этом с официальной второй половинкой такие мужчины ведут себя точно так же.

Любитель мессенджеров

Все больше людей уходят от обычных телефонных разговоров к переписке в популярных мессенджерах. Да, там удобно обмениваться фотографиями и нежными смайлами. Но это еще и отличный способ скрыть наличие жены. Стоит напрячься, если избранник никогда не берет трубку и отвечает только в мессенджере, особенно по вечерам или ночью.

Фанат четкого расписания

Новый ухажер настаивает на свиданиях в конкретные дни недели и в определенные часы? Если он еще и против встреч в выходные или совместных поездок на праздники, то ему точно есть, что скрывать. О наличии жены говорят и попытки юлить, если девушка сама предлагает время и место для встречи.

Не любит общественные места

О секрете в виде припрятанного обручального кольца может говорить и нежелание ухажера гулять вместе по центру, в популярных для встреч местах, торговых центрах, магазинах, ресторанах. Он настаивает на свиданиях в уютных заведениях на окраине, нервничает при большом скоплении людей, держится отстраненно и часто смотрит по сторонам? Стоит задуматься.

Скрывает место жительства

Иногда женатые парни выдают себя за маменькиных сынков. Рассказывают, что не могут пригласить избранницу в гости или на ночевку, потому что неудобно перед мамой. Свидания проходят на съемных квартирах, в отелях и на природе. Дело в том, что женский глаз с легкостью определит наличие женщины в «холостяцкой» квартире, и женатым это прекрасно известно.

Ухожен и отлично выглядит

В наши дни многие мужчины, особенно в больших городах, стали следить за собой. Однако до сих пор идеально отглаженная рубашка, элегантно повязанный галстук, чистое белье и носки, хорошая прическа и сытый взгляд мужчины сигнализируют девушкам об опасности. Если он и не женат, то у него есть еще одна девушка, которая помогает ему быть ухоженным и красивым. Холостяки же чаще выглядят слегка небрежно, не заморачиваются глажкой, в одежде предпочитают практичность.

Если есть один, а то и несколько подозрительных признаков, девушке стоит напрячься. Лучше всего сразу поговорить с избранником, а если тот начнет юлить — бежать от него. Романы с женатыми редко заканчиваются хорошо.

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