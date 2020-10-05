Неизвестный открыл стрельбу на Пулковском шоссе в Петербурге
По предварительным данным, мужчина открыл огонь в ходе дорожного конфликта.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Водитель Hyundai Solaris открыл стрельбу в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 78.ru, в ходе дорожного конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента. Инцидент произошел на Пулковском шоссе.
В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивает полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Читайте также
+13° 762 мм рт. ст.
82%
82%
78.09
0.81 91.58
0.86
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?