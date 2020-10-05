Неизвестный открыл стрельбу на Пулковском шоссе в Петербурге

Водитель Hyundai Solaris открыл стрельбу в Московском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 78.ru, в ходе дорожного конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента. Инцидент произошел на Пулковском шоссе.

В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивает полиция. Обстоятельства случившегося устанавливаются.