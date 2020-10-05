Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Уфимском районе Башкирии. Инцидент произошел на улице Мира в поселке Лебяжий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 5-tv.ru публикует список погибших в результате случившегося.

1. Перцова Т., 1982 года рождения;

2) Ахметов В., 1975 года рождения;

3) ребенок 2015 года рождения.