Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

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Карина Бернтгольц
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Возгорание вспыхнуло в доме на улице Мира в поселке Лебяжий Уфимского района республики.

Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Фото: МЧС России

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Уфимском районе Башкирии. Инцидент произошел на улице Мира в поселке Лебяжий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 5-tv.ru публикует список погибших в результате случившегося.

1. Перцова Т., 1982 года рождения;
2) Ахметов В., 1975 года рождения;
3) ребенок 2015 года рождения.

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