«Костюм с утяжкой?» — Гарик Харламов удивил фанатов худобой — фото

|
Анастасия Шадская
7

После расставания с Кристиной Асмус юморист серьезно взялся за свою внешностью.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новое фото.

На фото шоумен сидит рядом с ростовой фигурой Волка из мультфильма «Ну, погоди!». И это не случайно, ведь именно Харламову доверили озвучку этого персонажа в перезапуске культового мультсериала.

«Теперь смотрим в одну сторону», — подписал снимок Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Подписчики Гарика пришли в восторг от его внешнего вида. С соответствующими комментариями на тему отметились и женщины, и мужчины.

«А волк похудел»;

«Схуднул, что ли, Игореня?»

«Гарик, ты похудел»;

«Никак схуднул Харлам?»;

«Спортивный костюм с утяжкой», — написали они.

Сейчас Харламов находится в процессе оформления развода с женой — актрисой Кристиной Асмус. В свое время он не раз заявлял, что помешать их браку может только его лишний вес, а девушка уверяла, что ей нравится фигура супруга.

После расставания с Асмус Харламов взялся за себя основательно — многие фанаты заподозрили, что дело в новой возлюбленной. Однако недавно его подруга, модель Анна Калашникова, опровергла это. Она рассказала, что юморист одинок, ему не хватает женской ласки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов боится поправиться, если будет вторая волна коронавируса в России.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:55
«Костюм с утяжкой?» — Гарик Харламов удивил фанатов худобой — фото
11:41
Стала известна личность облившего Пашаева фекалиями
11:36
Путин заявил о готовности к открытому диалогу с Германией
11:25
В Москве прощаются с националистом Максимом Марцинкевичем
11:12
«Люблю!» — инфицированный коронавирусом Трамп обратился к стране
10:54
«Ни одна машина не уцелела»: видео с места попадания снаряда в Степанакерте

Сейчас читают

Что с ними стало? Бывшие мужья известных российских телеведущих — фото
Игорь Крутой признался, что отбил жену у ее первого мужа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок