Резидент Comedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новое фото.

На фото шоумен сидит рядом с ростовой фигурой Волка из мультфильма «Ну, погоди!». И это не случайно, ведь именно Харламову доверили озвучку этого персонажа в перезапуске культового мультсериала.

«Теперь смотрим в одну сторону», — подписал снимок Харламов.

Instagram @garikkharlamov

Подписчики Гарика пришли в восторг от его внешнего вида. С соответствующими комментариями на тему отметились и женщины, и мужчины.

«А волк похудел»;

«Схуднул, что ли, Игореня?»

«Гарик, ты похудел»;

«Никак схуднул Харлам?»;

«Спортивный костюм с утяжкой», — написали они.

Сейчас Харламов находится в процессе оформления развода с женой — актрисой Кристиной Асмус. В свое время он не раз заявлял, что помешать их браку может только его лишний вес, а девушка уверяла, что ей нравится фигура супруга.

После расставания с Асмус Харламов взялся за себя основательно — многие фанаты заподозрили, что дело в новой возлюбленной. Однако недавно его подруга, модель Анна Калашникова, опровергла это. Она рассказала, что юморист одинок, ему не хватает женской ласки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов боится поправиться, если будет вторая волна коронавируса в России.