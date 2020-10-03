«Костюм с утяжкой?» — Гарик Харламов удивил фанатов худобой — фото
После расставания с Кристиной Асмус юморист серьезно взялся за свою внешностью.
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; Instagram @garikkharlamov
Резидент Comedy Club Гарик Харламов выложил на своей странице в Instagram новое фото.
На фото шоумен сидит рядом с ростовой фигурой Волка из мультфильма «Ну, погоди!». И это не случайно, ведь именно Харламову доверили озвучку этого персонажа в перезапуске культового мультсериала.
«Теперь смотрим в одну сторону», — подписал снимок Харламов.
Подписчики Гарика пришли в восторг от его внешнего вида. С соответствующими комментариями на тему отметились и женщины, и мужчины.
«А волк похудел»;
«Схуднул, что ли, Игореня?»
«Гарик, ты похудел»;
«Никак схуднул Харлам?»;
«Спортивный костюм с утяжкой», — написали они.
Сейчас Харламов находится в процессе оформления развода с женой — актрисой Кристиной Асмус. В свое время он не раз заявлял, что помешать их браку может только его лишний вес, а девушка уверяла, что ей нравится фигура супруга.
После расставания с Асмус Харламов взялся за себя основательно — многие фанаты заподозрили, что дело в новой возлюбленной. Однако недавно его подруга, модель Анна Калашникова, опровергла это. Она рассказала, что юморист одинок, ему не хватает женской ласки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гарик Харламов боится поправиться, если будет вторая волна коронавируса в России.
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