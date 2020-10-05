Валерия научила фанатов скрывать возраст с помощью одежды

Певица Валерия, которой в апреле исполнилось 52 года, кажется, вовсе не стареет. Она активно занимается спортом и охотно демонстрирует свою стройную фигуру. Изящные формы она подчеркивает и с помощью правильной одежды. Каждый новый образ звезды получается легким и молодежным.

Подписчики Instagram-аккаунта не устают хвалить вкус Валерии. Они признаются, что пытаются воссоздавать ее наряды из своего гардероба и учиться также ловко скрывать возраст с помощью нарядов.

Instagram @valeriya

Особенно пришелся по вкусу поклонникам недавний образ певицы с синими туфельками. Для похода в кафе Валерия выбрала укороченные белые джинсы, летящую накидку пепельно-розового цвета и дополнила образ изящным колье на шее, а также элегантной сумочкой. Увидев снимок, фанаты даже сравнили любимицу с молоденькой «студенткой Гнесинки».

Instagram @valeriya

Более игривым и дерзким получился образ певицы с кожаной курткой. Она надела джинсовую юбку миди, массивные черные ботинки, кожаный ремень с заклепками и простую белую футболку. Лук будто был составлен из вещей гардероба 20-летней девушки, отметили фолловеры, и омолодил певицу еще сильнее.

Несмотря на тысячи лестных комментариев и похвалы в свой адрес, жена Иосифа Пригожина не кичится своим внешним видом. Недавно она призналась, что склонна к полноте, а сохранение спортивного тела дается ей с большим трудом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия посмеялась над мужем на детских качелях.