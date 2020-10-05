В Совфеде предложили повысить выплаты семьям с детьми с низкими доходами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту федерального бюджета — 2021, предложила увеличить выплаты семьям с детьми, имеющим низкие доходы.

По словам председателя верхней палаты парламента, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование», — заявила Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что особый акцент был сделан на мерах по поддержке детей. Валентина Матвиенко добавила, что повышение выплат должно быть предусмотрено при работе над проектом бюджета уже с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские семьи начнут получать дополнительные выплаты на третьего ребенка.