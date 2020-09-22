Российские семьи начнут получать дополнительные выплаты на третьего ребенка

На ежемесячные выплаты российским семьям, в которых родился третий ребенок, из госбюджета дополнительно выделено 2,58 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, дополнительные средства потребовались в связи с обновлением сведений о количестве получателей пособий, они поступят в 36 регионов страны.

Финансовая помощь оказывается до тех пор, пока ребенку не исполнится три года, и распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Величина выплат зависит от детского прожиточного минимума в регионе и в среднем по России составляет 10,4 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профсоюзы предложили увеличить и сделать бессрочным пособие по безработице для россиян, имеющих несовершеннолетних детей.