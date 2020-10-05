Владельцев собак могут обязать проходить кинологические курсы
Речь идет о сторожевых и бойцовых породах, которые могут представлять угрозу для окружающих.
Фото, видео: www.globallookpress / A. Niehues; 5-tv.ru
В России могут ввести обязательное обучение для владельцев крупных собак. С такой инициативой общественники обратились в Министерство внутренних дел.
Глава движения «За безопасность» предложил отправлять на курсы кинологов всех, кто хочет завести потенциально опасное домашнее животное. Речь о сторожевых и бойцовых породах собак. При неумелом воспитании, считает Дмитрий Курдесов, они представляют угрозу и для окружающих, и для хозяина.
Летом прошлого года в России утвердили список собак, которые могут быть опасны — в него вошли 12 пород.
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