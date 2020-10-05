Владельцев собак могут обязать проходить кинологические курсы

В России могут ввести обязательное обучение для владельцев крупных собак. С такой инициативой общественники обратились в Министерство внутренних дел.

Глава движения «За безопасность» предложил отправлять на курсы кинологов всех, кто хочет завести потенциально опасное домашнее животное. Речь о сторожевых и бойцовых породах собак. При неумелом воспитании, считает Дмитрий Курдесов, они представляют угрозу и для окружающих, и для хозяина.

Летом прошлого года в России утвердили список собак, которые могут быть опасны — в него вошли 12 пород.