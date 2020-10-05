Герой Советского Союза умер в Ленинградской области в возрасте 98 лет

|
Анастасия Шадская
38

Александр Семенов в 1944 году совершил подвиг в Карпатах.

Герой Советского Союза умер в Ленинградской области в возрасте 98 лет

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Ветеран Великой Отечественной войны и Герой СССР Александр Семенов скончался 4 октября под Петербургом на 99-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области сообщил ТАСС.

Александр Семенов был последним остававшимся в регионе ветераном ВОВ со званием Героя СССР, Орденом Ленина и «Золотой звездой». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил свои соболезнования членам семьи и друзьям ушедшего ветерана.

Семенов родился в 1922 году в Лужском районе Ленинградской области. В июле 1941 года его призвали на фронт. Три года спустя, осенью 1944 года, будучи командиром самоходки СУ-85, он совершил военный подвиг на территории Карпат. Во время сражения с войсками фашистов враг превосходил советских воинов количеством, но тяжело раненый Семенов не сдался и бросился в бой.

После окончания войны Семенов продолжил служить в армии, которую покинул в чине подполковника и заместителя командира ракетного дивизиона в 1965 году. Он уволился в запас и стал работать тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ветеран получил звание почетного гражданина Лужского муниципального района Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два переживших войну пенсионера погибли при пожаре в Курганской области.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

17:19
«Я не считаю, что это измена, это подстава» — Королева о скандале с Тарзаном
17:14
Смотритель цирка в Москве умер после нападения медведя
17:04
Опубликованы детали переговоров Путина с Клинтоном после гибели подлодки «Курск»
16:58
Актер Леонид Мозговой экстренно госпитализирован в Петербурге
16:51
Власти Псковской области отчитались о состоянии госпитализированных детей
16:51
Бывший муж Анастасии Волочковой забрал всех детей от разных жен жить к себе

Сейчас читают

Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октябре?
«Гладил меня под одеялом»: Седокова рассказала о домогательствах в детстве
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок