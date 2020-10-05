Герой Советского Союза умер в Ленинградской области в возрасте 98 лет

Ветеран Великой Отечественной войны и Герой СССР Александр Семенов скончался 4 октября под Петербургом на 99-м году жизни. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленинградской области сообщил ТАСС.

Александр Семенов был последним остававшимся в регионе ветераном ВОВ со званием Героя СССР, Орденом Ленина и «Золотой звездой». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил свои соболезнования членам семьи и друзьям ушедшего ветерана.

Семенов родился в 1922 году в Лужском районе Ленинградской области. В июле 1941 года его призвали на фронт. Три года спустя, осенью 1944 года, будучи командиром самоходки СУ-85, он совершил военный подвиг на территории Карпат. Во время сражения с войсками фашистов враг превосходил советских воинов количеством, но тяжело раненый Семенов не сдался и бросился в бой.

После окончания войны Семенов продолжил служить в армии, которую покинул в чине подполковника и заместителя командира ракетного дивизиона в 1965 году. Он уволился в запас и стал работать тренером по стрелковому спорту. В 2003 году ветеран получил звание почетного гражданина Лужского муниципального района Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два переживших войну пенсионера погибли при пожаре в Курганской области.