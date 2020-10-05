В социальной сети Вконтакте произошел сбой

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Алиса Маркова
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Пользователи жалуются на проблемы в работе соцсети.

В социальной сети Вконтакте произошел сбой

Фото: ТАСС / Андрей Гордеев

В социальной сети Вконтакте произошел сбой. Об этом информирует сервис Downdetector. На платформе зафиксирован рост числа жалоб на работу социальной сети. Больше половину юзеров сообщают о том, что у них не работает сайт, еще треть отметили, что не могут отправить сообщения, более 10% не могли зайти в приложение.

Отмечается, что наибольшее количество претензий поступает из российской столицы, Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Казани и Самары. Что стало причиной неполадок пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во ВКонтакте появилась возможность написать человеку по номеру телефона. Пользователям станет проще связываться с теми, кого пока еще нет в разделе «Друзья».

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