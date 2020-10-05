Чат-бот ответит на вопросы пользователей ВКонтакте о физиологии и отношениях

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Алиса Маркова
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Совместный проект VK и ЮНЕСКО несет полезную информацию как для подростков, так и для взрослых.

Чат-бот ответит на вопросы пользователей ВКонтакте о физиологии и отношениях

Фото: vk.com

Чат-бот Эли поможет пользователям ВКонтакте разобраться в вопросах психологии, физиологии, секса, отношений, семьи и здоровья. Для разработки совместного проекта VK и ЮНЕСКО использовались технологии машинного обучения.

Переписка с чат-ботом строго конфиденциальна, но создатели Эли заранее предупреждают: полноценную консультацию с врачом такая беседа не заменит. Ответы на вопросы пользователей подготовила редакционная группа, в которую вошли врачи, психологи и научные журналисты. Разработку и обучение Эли вела команда Highload.Zone под руководством Ивана Журавлева.

Искусственный интеллект способен отвечать с учетом смысловых связей. К примеру, во время разговора на тему инфекций, передающихся половым путем, Эли даст пользователю информацию о симптомах и методах диагностики, и подскажет, что делать в том случае, если партнер отказывается предохраняться. Чтобы начать беседу с чат-ботом, нужно зайти в официальное сообщество, посвященное просветительскому проекту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сбоях в работе социальной сети ВКонтакте.

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