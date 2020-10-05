Опубликованы детали переговоров Путина с Клинтоном после гибели подлодки «Курск»

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Алина Потёмкина
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В беседе с коллегой российский лидер отметил, что хорошего выбора у него тогда не было.

Опубликованы детали переговоров Путина с Клинтоном после гибели подлодки «Курск»

Фото: ТАСС / Александр Раубе; 5-tv.ru

Переговоры Владимира Путина и Билла Клинтона по поводу крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году опубликовала цифровая библиотека 42-го президента США, пишет РИА Новости.

В начале беседы американский лидер выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с трагедией. В свою очередь, Путин поблагодарил Клинтона за поддержку и заметил, что в сложившейся ситуации он оказался перед выбором между двух зол.

«Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей», — сказал российский лидер.

Атомная подводная лодка «Курск», которая должна была выполнить учебно-боевые задания в Баренцевом море, перестала выходить на связь 12 августа 2000 года. Позже спасатели обнаружили судно. Официальной причиной объявили взрывы в торпедном аппарате «Курска». В катастрофе погибли 118 подводников.

Ранее 5-tv.ru вспоминал в годовщину 20-летия трагедии, как затонула подлодка «Курск».

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