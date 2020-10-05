Зрители заподозрили тяжелую болезнь у Елены Малышевой
Публику испугал бледный вид ведущей программы «Здоровье» на юбилейном концерте Надежды Бабкиной.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Болезненный вид Елены Малышевой на концерте Надежды Бабкиной напугал зрителей. Известный доктор и телеведущая пришла на юбилей народной артистки России — певица наконец смогла отпраздновать свое 70-летие, перенесенное с марта на октябрь из-за пандемии коронавируса и собственной болезни Бабкиной — медики у нее диагностировали пневмонию.
Елена Малышева, ставшая гостьей юбилейного концерта, поделилась с программой «Ты не поверишь», выходящей на НТВ, своим восхищением силой духа перенесшей болезнь народной артисткой РСФСР.
«Надежда Георгиевна так тяжело переболела вирусом, она настолько в реальности чуть не погибла. Я понимаю, что была помощь всех лучших врачей и все такое прочее, но она выжила на том, что казачка Надя, больше ни на чем», — заявила Малышева.
Однако, как отмечает «Экономика сегодня», посмотревшие передачу зрители активно обсуждают в соцсетях изможденный вид самой ведущей «Здоровья». Многим показалось, что лицо Елены Малышевой имеет неестественный синеватый оттенок, а взгляд несколько остекленевший. А особо внимательные заметили, что слово «коронавирус» в ее устах прозвучало как «коровий вирус».
«Малышева что-то плохо выглядит».
«Из гроба встала что ли? Почему она бледно-синяя?»
«Залечила себя», - приводит издание комментарии пользователей.
Все эти симптомы поклонники известного доктора объясняют болезнью, которую Малышева перенесла еще в апреле. Сама она рассказывала, что страдала невыносимым кашлем, однако тест на коронавирус тогда ничего не показал.
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