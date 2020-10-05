Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 25 погибших в Нагорном Карабахе

Обстановка в Нагорном Карабахе остается сложной. Снаряды этим утром рвались уже в центре Степанакерта. На спорной территории не осталось ни одного населенного пункта, который бы не подвергался обстрелу.

За неделю с момента начала конфликта погибли 25 мирных жителей, более 120 ранены, пишет ФАН со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев выразил готовность прекратить военные действия, если Армения выведет армию из Карабаха. Власти Армении, в свою очередь, объявили в стране всеобщую мобилизацию.

Обстановку в Нагорном Карабахе Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщили в Кремле, лидеры также затронули ситуацию в Белоруссии и перспективы урегулирования в Афганистане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как жители Нагорного Карабаха вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов.

Длящийся с 1988 года конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и жертвах среди мирного населения. В свою очередь, пресс-служба главы непризнанной республики обвинил другую сторону в артиллерийском обстреле населенных пунктов Карабаха. В НКР было введено военное положение.

Переговоры о мирном регулировании конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку сама НКР стороной переговоров не является.