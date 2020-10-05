Видео: Жители Нагорного Карабаха вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов

Отказавшиеся от эвакуации жители некоторых районов столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики вынуждены постоянно прятаться в подвалах во время бомбежек. В каких условиях проводят большую часть суток жители Степанакерта, собственными глазами увидел собственный корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Люди ночуют на матрасах, брошенных на деревянные поддоны. В помещении душно и сыро.

«Больше часа тут провести тяжело, но так бомбежки идут постоянно — людям деваться некуда», — рассказывает журналист, побывавший в одной из таких «комнат».

У местных жителей заканчиваются продукты. Как рассказал один из них, запасов хватит еще на пару дней. Но, несмотря на тяжелое положение, люди надеются, что поставки продовольствия будут налажены.

«Пока сегодня-завтра будем существовать», — говорит пожилой мужчина.

Стараются держаться и надеяться на лучшее и женщины. Среди них много пожилых.

«Мы хотим мира, ничего больше не хотим. Лишь бы не было войны», — говорит со слезами одна из обитательниц подвала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате обстрела окраин Степанакерта разрушены многоквартирные и частные дома жилые дома. Один из снарядов попал в детский сад.

Длящийся с 1988 года конфликт в Нагорном Карабахе вновь обострился 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и жертвах среди мирного населения. В свою очередь, пресс-служба главы непризнанной республики обвинил другую сторону в артиллерийском обстреле населенных пунктов Карабаха. В НКР было введено военное положение.

Переговоры о мирном регулировании конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, поскольку сама НКР стороной переговоров не является.