«Я отважно резал пуповину» — участник Little Big поделился впечатлениями от рождения сына
Малыш появился на свет в семье Антона Лиссова 23 сентября.
Фото, видео: Instagram @lissoff
Вокалист группы Little Big Антон Лиссов поделился с поклонниками первыми впечатлениями от рождения сына. Малыш появился на свет 23 сентября. На своей странице в Instagram 41-летний музыкант опубликовал пост, растрогавший некоторых подписчиков до слез.
«Антошка Антонович родился весом в 4,088 кг, чуть-чуть до меня не дотянул, что, возможно, и к лучшему. Я отважно резал пуповину, излучал спокойствие, которого на самом деле не было, принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы. Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал», — рассказал Лиссов.
По словам музыканта, об окончании счастливой жизни и о бессонных ночах его «не закошмарил» только ленивый, но оказалось, что «встать и переодеть человека пару раз за ночь» ему совсем не сложно.
«Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве», — поделился Лиссов.
Его жена Анжелика, по словам артиста, чувствует себя хорошо и уже хвастается в соцсетях скинутыми после родов 15 килограммами и подтянутым без всяких бандажей животом.
«Сейчас поедем в парк, покажу Тошку воронам, пусть передадут в Асгард, что у нас тут все отлично», — заключает Антон Лиссов.
Поклонники вокалиста Little Big умиляются трогательному фото, которое он выложил в сеть наперебой поздравляют пару с важным событием.
«Самый лучший пост об отцовстве который я видела».
«Про „вернул семью“ тронуло до слез…»
«Будьте счастливы, Лиссовы!»
«Тошик на вас очень похож. Глаза ваши».
«Этот пост излучает 47885426 тонн милоты», — пишут в комментариях пользователи.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, это первый ребенок и у Антона, и у Анжелики. Пара поженилась прошедшей весной, перед самым «Евровидением».
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