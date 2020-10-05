Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана по ситуации в Карабахе

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Алина Потёмкина
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Россия подтвердила готовность провести встречу глав внешнеполитических ведомств сторон конфликта.

Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана по ситуации в Карабахе

Фото: DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. В диалоге шла речь об урегулировании карабахского конфликта.

«С российской стороны подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что Россия совместно с представителями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению мирных переговоров для деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Москва подтвердила готовность организовать встречу сторон — глав МИД Азербайджана и Армении.

Ранее Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении обострение в Нагорном Карабахе. Глава правительства республики позвонил российскому лидеру в воскресенье, 27 сентября, в день возобновления вооруженного конфликта.

В этот день Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения и жертвах среди гражданского населения. В свою очередь, Ереван утверждал, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) подверглась «воздушным и ракетным атакам». Стороны возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга и опровергали заявления противоположной стороны.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия призвала третьи страны воздержаться от воинствующих заявлений в адрес происходящего в Карабахе.

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