Серьезный удар: Сколько туристов потеряла Москва из-за пандемии?

Туристический поток гостей столицы России сократился почти в два раза из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, пишет РИА Новости.

По его словам, столица потеряла около 13,5 миллиона гостей. Неизбежно это привело к падению доходов во всех сферах, связанных с сервисом, отметил чиновник.

«Снижение турпотока влечет за собой уменьшение доходов всех смежных отраслей, которые обслуживают путешественников», — констатировал Пуртов.

Также он добавил, что в Москве до сих пор не восстановился поток пассажиров в метро. Сейчас в столичной подземке проезжает на 18% меньше людей, чем в аналогичный период 2019 года.

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